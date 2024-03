Elections APST - J.-L. Dufrenne : « Il faut définir un cadre légal pour les travel planners » 🔑

Les données chiffrées récoltées pourraient permettre à l'APST d'extraire une première ossature et de mettre en place une proposition « d'immatriculation réduite », c'est-à-dire de créer une garantie financière spéciale pour les travel planners, qui serait adaptée à leur activité, en fonction du volume d'affaires qu'ils réalisent.



Car il est évident que, s'agissant du cœur de métier, nous ne sommes pas du tout sur le même type de couverture financière, d'autant plus si le travel planner reste dans une approche de conseil et d'intermédiation qui ne nécessite pas d'encaissement du chiffre d'affaires des voyages.



Néanmoins, son activité devrait tout de même être validée et encadrée, au même titre que les agences de voyages. De même pour les contre-garanties. Il faudrait une cohérence globale sur l'ensemble du schéma, qui irait de pair avec une obligation d'immatriculation auprès d'Atout France.



C'est un peu ce qui se pratique déjà pour les Offices du tourisme, qui ont des contre-garanties et des contraintes moindres que les agents de voyages. Ainsi, pour un travel planner avec un statut d'auto-entrepreneur, l'APST pourrait plafonner la garantie au montant plafonné du statut d'auto-entrepreneur. Si nous sommes dans un schéma où les volumes sont beaucoup moins importants, nous devons regarder comment adapter la contre-garantie en fonction des volumes générés.



Donc mon message est le suivant : nous devons prendre en charge ce schéma, nous ne sommes pas là pour dire « on s'oppose » aux travel planners, mais pour autant, il ne faut pas en oublier l'adage « mêmes droits, mêmes devoirs ».

L'APST a bien digéré le séisme qu'a généré le dépôt de bilan de Thomas Cook.



Grâce au travail de toute l'équipe et au conseil d'administration, la situation est beaucoup plus saine et les capitaux reconstitués de manière confortable, permettant d'envisager l'avenir de façon beaucoup plus sereine.