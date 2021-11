Emirates lance une liaison quotidienne entre Dubaï et Tel Aviv

Emirates a annoncé l’ouverture d’une ligne quotidienne sans escale entre Dubaï et Tel Aviv en Israël à partir du 6 décembre.



Les deux pays ont mis en place une nouvelle politique d'exemption de visa.



La compagnie aérienne assurera la liaison en B777-300ER disposant de trois classes de voyage



Le vol quotidien EK931 quittera Dubaï à 14h50, pour arriver à l'aéroport Ben Gurion à 16h25, heure locale. Le vol retour EK 932 partira de Tel Aviv à 18h25 et arrivera à Dubaï à 23h25, heure locale.



"Ces nouvelles liaisons permettent également de se rendre à Tel Aviv depuis près de 30 villes du réseau en Australie, aux États-Unis, au Brésil, au Mexique, en Inde et en Afrique du Sud, où résident certaines des plus grandes communautés juives du monde" indique un communiqué de la compagnie.



Les voyageurs en provenance des États-Unis qui souhaitent faire escale à Dubaï avant de poursuivre leur voyage vers Tel Aviv peuvent bénéficier de l’offre Dubaï Stop Over.