Emmanuel Macron - stations de ski "Il me semble impossible d'ouvrir pour les fêtes de fin d'année"

Emmanuel Macron a souhaité fixer "un cap, un calendrier et des perspectives".



La première étape débutera le samedi 28 novembre : le système de l'attestation restera en vigueur. "Il faudra continuer à rester chez soi, à télétravailler quand cela est possible, à renoncer aux réunions privées, aux rassemblements familiaux et à tous les déplacements non nécessaires." a précisé le Chef de l'Etat.



Plusieurs changements sont en revanche prévus : "les déplacements pour motifs de promenade ou physiques en extérieur seront désormais permis dans un rayon de 20 kilomètres et pour trois heures. Les activités extrascolaires en plein air seront à nouveau autorisées."



Les lieux de culte pourront également rouvrir avec une jauge limite de trente personnes.



Tous les commerces pourront rouvrir dans le cadre d'un protocole strict jusqu'à 21h et les services à domicile pourront reprendre.