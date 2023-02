Emmanuel Sauvage (GHR) va promouvoir le luxe et... la destination France

Emmanuel Sauvage est également un des vice-présidents de l’Office du Tourisme de Paris.



Dix-huit mois avant les Jeux Olympiques qui devraient faire rayonner, en 2024, la destination Paris et plus largement, la France sur la scène mondiale du tourisme, Emmanuel Sauvage entend contribuer à la promotion des métiers de l’hôtellerie et des restaurations, et tout particulièrement " de sa branche Prestige qui rassemble les ambassadeurs de l’art de vivre français et de sa gastronomie ".



Au sein de la Commission technique Prestige Tourisme et Promotion du GHR, Emmanuel Sauvage souhaite s’entourer " de professionnels représentant la diversité des parcours possibles ".



" Leur expertise , dit-il, se mettra au service du tourisme de demain, plus responsable, acteur de la société civile, porteur de projets et d’innovation tant dans les transports que dans des pratiques et des installations plus vertueuses ".



L'objectif de cette Commission sera également, ajoute-t-il, " de mettre en avant la diversité du territoire français afin d’éviter le surtourisme de certaines régions et faire découvrir la richesse d’autres plus méconnues ".