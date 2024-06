En Côte de Granit Rose, vivez la singularité 4 jours / 3 nuits

La Côte de Granit Rose, rencontrez-la avec ceux qui l’aiment et qui la vivent. Célèbre pour ses chaos de granit rose, sa mer turquoise et une colonie unique de fous de Bassan, elle séduira les amateurs d’histoire par ses vestiges du moyen-âge ou son Radôme pionnier, et régalera les gourmets par sa créativité.



Rédigé par Muriel MAUGERE le Lundi 3 Juin 2024



Dates de validité :

01/04/2024 au 30/09/2024



Proposé par :

Office de Tourisme Côte de Granit Rose



Durée :

4 jours / 3 nuits



Prix à partir de :

443 € TTC par personne sur la base de 30 personnes payantes



→ En savoir plus 01/04/2024 au 30/09/2024Office de Tourisme Côte de Granit Rose4 jours / 3 nuits443 € TTC par personne sur la base de 30 personnes payantes

Descriptif de l’offre Cheminez, tout petit, parmi les chaos de granit or et rose et écoutez les raconter leur histoire, trottinez dans les venelles pavées, les maisons à pans de bois vous observent du haut de leur moyen âge. Plusieurs expériences à vivre : s’étourdir dans le tourbillon et les cris des oiseaux marins de l’archipel des 7 îles. Se perdre dans le tableau d’un jardin unique né du pinceau d’un prince russe. S’initier en épicurien aux secrets de fabrication d’un single malt d’exception : l’Armorik, puis partager ses émotions autour d’une table aux saveurs iodées. Ici et nulle part ailleurs, cultivez l’essentiel !

Le prix comprend ● Hébergement en hôtel 3* en basse saison

● La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4

● Les boissons aux repas

● Un guide pour la durée du séjour

● Un guide supplémentaire pour la visite guidée de Lannion

● La visite de la Distillerie Warenghem

● La croisière commentée vers l’archipel des 7 îles

● L'entrée aux Jardins de Kerdalo

● Les visites citées au programme

● 1 gratuité conducteur

Le prix ne comprend pas ● La taxe de séjour : + 1,00 € / pers./nuit

● Le supplément chambre individuelle

● Le supplément haute saison (01/06-30/09)

● Les visites et activités complémentaires

Réservation Vos contacts :

Muriel MAUGÈRE

Chargée de développement groupes et affaires

mmaugere@cad22.com

Tel : +33 (0)2 96 62 72 26



Site web : https://groupes.cotesdarmor.com/



Annuaire #PartezEnFrance : Pour en savoir plus sur nous, retrouvez-nous



Muriel MAUGÈREChargée de développement groupes et affairesTel : +33 (0)2 96 62 72 26Pour en savoir plus sur nous, retrouvez-nous ici

Lu 189 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Organiser vos prochains séminaires et team building en Côtes d’Armor Le charme des séjours en groupe