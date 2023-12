Entre plage et rizières de Bali, les hôtels coup de cœur de JANS TOURS

Ce mois-ci, Mister Paradise vous présente deux pépites hôtelières made in Bali. Deux hôtels, deux ambiances, deux histoires : le Nusa Dua Beach Hotel, historiquement installé sur la célèbre plage du même nom, et le Kappa Senses, plus récemment implanté au cœur des rizières à Ubud.

Côté plage : inauguré en 1983 par l’ancien président Soeharto, le Nusa Dua Beach Hotel fut le premier établissement 5 étoiles à ouvrir ses portes à Bali. Sa localisation n’a pas été choisie par hasard : le resort est construit au bord d’une des plus belles plages de l’île, entre sable doré, mer turquoise et cocotiers. C’est alors le début de la désormais célèbre enclave touristique de Nusa Dua.



Pionnier du tourisme à Bali, le Nusa Dua Beach Hotel offre depuis 40 ans un service d’excellence à ses clients, perpétuant ainsi la légendaire hospitalité balinaise. Son architecture, inspirée des anciens palais balinais, allie charme, authenticité, et confort moderne. Ses 383 chambres, soigneusement décorées et équipées, invitent au repos et à la détente entre deux baignades.

Avec 3 piscines, un Spa, l’accès direct à la plage, un club enfants, 4 bars, 4 restaurants… Le Nusa Dua Beach Hotel met à disposition de vos clients tout ce dont ils pourraient avoir besoin, afin qu’ils profitent de leur séjour balnéaire sans avoir à se soucier de rien !



Côté rizières : havre de paix 5 étoiles niché au cœur d’une végétation luxuriante tropicale, le Kappa Senses Ubud propose à ses hôtes un voyage sensoriel inoubliable. L’expérience repose sur l’éveil des 5 sens : apprécier les sons de la nature environnante, goûter à de nouvelles saveurs culinaires, se faire masser avec des huiles aux parfums enivrants, porter un nouveau regard sur les visages, les paysages, l’architecture, les œuvres d’art… Le Kappa Senses Ubud donne du sens au voyage.



Ouvert en septembre 2022 par le groupe NG Travel, l’hôtel est un subtil mélange de style traditionnel balinais et design contemporain épuré. Le groupe y a également apporté sa french touch : Spa by Clarins, viennoiseries au petit-déjeuner, french soirées…



Les 76 suites et villas se fondent parfaitement dans le décor grâce aux matériaux naturels utilisés, telles de petites cabanes dans la jungle ou au milieu des rizières. Situées à une quinzaine de minutes d’Ubud, des navettes permettent de rejoindre facilement le centre animé.

Alerte info : le gouvernement prévoit de mettre en place à partir du 14/02/2024 une nouvelle taxe d’entrée d’un montant de 150.000 IDR par personne (environ 9€, selon le taux). Celle-ci pourra être réglée à l’avance via le site officiel LOVE BALI (en construction) ou directement à l’arrivée à l’aéroport. Ces nouvelles mesures sont susceptibles d’évoluer, Mister Paradise ne manquera pas de vous tenir informés.



