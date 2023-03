Entreprises, voyages d’affaires et sobriété financière feront-ils bon ménage en 2023 ?

Depuis la pandémie, les priorités des voyageurs d’affaires semblent avoir évolué. Selon l’Observatoire des déplacements professionnels, en juillet 2022,qui intégrait les enjeux économiques, les impacts carbone et le bien-être des collaborateurs.Pour autant, interrogés en deuxième partie d’année 2022,pour préserver leur équilibre vie professionnelle et vie personnelle (88 %), pour plus de productivité (83 %), et pour un moindre impact environnemental (78 %). En revanche, Yann Barbizet, cofondateur de Corporate Mobilities, qui a co-mandaté l’étude, révélait à Deplacementspros.com que le coût était l’un des critères les moins importants pour les voyageurs.Si les enjeux RSE sont importants pour les directions financières, un rapport PwC révélait en novembre dernier que l’inflation allait être la première préoccupation de la fonction finance en 2023. Cette divergence dans les priorités entre les voyageurs d’affaires salariés et les directions financières pourrait engendrer des désaccords et mettre les entreprises en difficulté.Aussi, les collaborateurs associent de plus en plus fréquemment travail et plaisir lors de leurs déplacements. Dans près de la moitié des cas , les plages de sable fin succèdent aux plages de travail, contribuant efficacement à fidéliser des collaborateurs toujours plus séduits par le gap salarial. En effet, un tiers des salariés accepteraient un poste avec une moindre rémunération si celui-ci les amenait à voyager. Il faut veiller toutefois à ne pas confondre ce qui relève de la dépense professionnelle que l’employeur doit avancer (ou rembourser) et ce que l’employé prend à sa charge lorsqu’il choisit de séjourner plus longtemps dans une autre ville ou un autre pays.Loin du bureau et du contexte professionnel habituel, le salarié peut avoir besoin de se rendre à un dîner d'affaires spontané, de prolonger son séjour pour une raison professionnelle inopinée et de pouvoir réserver une chambre d’hôtel tard dans la soirée sans retirer son N+1 des bras de Morphée.à tout moment sur la bonne allocation des budgets. Notre époque a assisté à l’éclosion du digital : celui-ci recèle pléthore d’outils permettant un contrôle en temps réel sur les entrées et les sorties de trésorerie en entreprise.