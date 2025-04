Éric De Beauchamp (Centrale Voyages) nous a quittés

C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès d'Éric De Beauchamp. Il s'est éteint vendredi soir après des mois de lutte contre la maladie de Charcot. Il était âgé de 69 ans.Éric De Beauchamp a fondé il y a 28 ans Centrale Voyages. Il a vendu son entreprise en mars 2024 à François Lévêque. TourMaG l'avait interviewé en 2022, à la sortie du Covid. A cette époque, l'entreprise comptait 32 collaborateurs répartis sur sept agences à Paris, une à Marseille et Aix-en-Provence.Toute l'équipe de TourMaG présente à sa famille et à ses proches, ses plus sincères condoléances.