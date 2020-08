Etats-Unis / New York : que commander à manger pendant vos vacances ?

De mars à mai 2020, le monde a connu une exceptionnelle période de confinement, avec plusieurs milliards de personnes cloîtrées chez elles dans toutes les régions du monde. En plus d’un bouleversement profond dans le quotidien de la population mondiale, notamment dans les méthodes de travail ou dans les interactions sociales, la COVID-19 a marqué le marché de la restauration et forcé de nombreux restaurants à fermer leurs portes… ou à proposer de nouveaux services de livraison de plat.

Rédigé par Camille [Contenu sponsorisé] le Vendredi 28 Août 2020

Les commandes de nourriture à emporter ont littéralement explosé durant ces mois de confinement, ce qui a permis d’analyser les tendances afin de déterminer quel plat à emporter était le plus populaire au monde et vous donner des idées pour commander vos repas "à l'américaine" pendant vos vacances.

Ainsi, entre mars et mai 2020, on a dénombré plus de 26,6 millions de recherches mondiales, sur Google, pour les mots clés « nourriture à emporter » , « à emporter » , « plat à emporter » , « commande de nourriture en ligne » , etc.



Il est intéressant de noter que parmi ces 26,6 millions de recherches, pas moins de 10,5 millions d’entre elles ont été menées aux États-Unis.

Les USA comptent donc à eux seuls 39 % du total du volume de recherches pour la livraison de plats à emporter.

Cette analyse montre également que les recherches pour la livraison de plat ont augmenté de près de 300 % durant ces mois de confinement global. Cette étude approfondie a été réalisée par le site Betway Online Casino, qui a passé au scanner les mots clés recherchés par des millions d’internautes grâce à l’outil Google Keyword Planner.Ainsi, entre mars et mai 2020, on a dénombré plus desur Google, pour les mots clés, etc.Il est intéressant de noter que parmi ces 26,6 millions de recherches, pas moins de 10,5 millions d’entre elles ont été menées aux États-Unis.Les USA comptent donc à eux seulsdu total du volume de recherches pour la livraison de plats à emporter.Cette analyse montre également que les recherches pour la livraison de plat ont augmenté de près dedurant ces mois de confinement global.

Le plat qui l’emporte le plat le plus commandé dans le monde et surtout aux Etats-Unis était, sans conteste, la pizza !

Elle arrive en effet en première place des recherches dans 55 pays sur les 81 analysés, dépassant la cuisine chinoise, en seconde place, et les sushis en troisième place.

La Chine est l’un des pays à avoir le plus commandé de plats à emporter en cuisine chinoise, avec d’autres géants mondiaux tels que les États-Unis ou le

Le Japon, quant à lui, n’arrive que troisième dans le classement des pays ayant le plus commandé de sushis. Cela s’explique par le fait que les sushis sont un plat onéreux au Japon, et que seule une faible partie de la population peut se permettre d’en commander.

Les meilleures pizzeria de New York Si vous êtes en vacances à New York, rien de tel qu'une bonne pizza ! Et pour suivre la tendance et faire comme les américains, nous avons recensé pour vous les 5 meilleures pizza à ne manquer sous aucun prétexte ! Ville ultime pour déguster une bonne pizza et certaines pizzeria sont devenues emblématiques !



● John’s Pizzeria of Bleecker Street

Lambris en bois, niches classiques, tableaux colorés, cette pizzeria vous permet d'entrer dans une atmosphère unique. Ici, commandez une pizza entière à partager à plusieurs avec vos amis. Cuites au feu de bois et avec une croûte fine, elles sont extra ! Prévoyez un peu plus de temps, car l'attente est parfois longue.



● NY Pizza Suprema

Située à côté de la Penn Station, c'est un peu surprenant de trouver l'une des meilleures pizza de Manhattan à cet endroit. A 3$ la part et peu d'attente avant d'être servi, c'est l'endroit idéal pour manger un morceau avant d'aller voir un match au stade !



● Lombardi’s

Cette pizzeria d'antan est la plus vieille de New York. Loin d'être un fast food, c'est un véritable restaurant idéal pour les gros mangeurs. En effet, ici, on commande des pizzas entières, pas question de ne prendre qu'une ou deux parts. Romantique, le lieu est idéal pour partager une excellente pizza en bonne compagnie !



● Joe’s Pizza

Toujours pleine de monde, cette pizzeria sert des parts de pizza bien garnie dans des assiettes en carton que vous pouvez manger debout au comptoir. Cette enseigne est la préférée de Leonardo DiCaprio d'ailleurs !



● Two Boots

Cette chaine comptant 11 établissements à New York a été créée par deux cinéastes qui adorent, à l'instar de nombreux américains, la pizza et la bière. Chaque pizza porte un nom de film et est vendue à prix plutôt intéressant, entre 2,75$ et 3,75$ la part.



Les marques qui l’emportent

Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas aux USA mais en

Sans surprise, on se rend compte que McDonald a été la marque la plus recherchée dans le monde entier. Le fast-food est en effet la plus grande chaîne de restaurants au monde et, en 2018, elle comptait 37855 enseignes dans 100 pays différents. Difficile, donc, de ne pas dominer le marché des plats à emporter.Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas aux USA mais en Europe que la marque a été la plus recherchée !

