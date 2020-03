Etats-Unis : tous les voyages en cours se dérouleront normalement

Une journée marathon !



Le réveil a sonné très tôt pour Geoffrey Duval, Président de l'Office du tourisme des USA en France suite à l'annonce du Président des Etats-Unis Donald Trump.



Ce dernier a signé une proclamation présidentielle, qui suspend l'entrée pendant 30 jours de la plupart des ressortissants étrangers qui se sont rendus dans certains pays européens dont la France au cours des 14 jours précédant leur arrivée prévue aux États-Unis.



Cette mesure entrera officiellement en vigueur dès samedi 14 mars 2020 à 4h du matin (heure française).



Toutefois assure Geoffrey Duval qui a été en contact toute la journée avec les différents acteurs du secteur en France et Outre-Atlantique : " tous les Français sur place ou qui arriveront avant l'entrée en vigueur de cette interdiction pourront continuer leur séjour normalement. Il n'y a aucun problème pour ceux qui sont sur place et que tout le monde se rassure il n'y aura aucune mise en quarantaine"



Les compagnies aériennes que le directeur de l'office de tourisme a joint par téléphone à savoir Air France, Delta, United et American Airlines continueront d'opérer les vols vers les USA, "car ils vont ramener les Français" explique Geoffrey Duval.