Eté 2020 : TUI proposera 165 000 sièges au départ de Lille

Jusqu'au 2 février 2020, ce sont plus de 2800 spots télévisés que l'annonceur diffusera jusqu'au 2 février et sur 23 chaînes avec quatre films télévisés dans deux versions pour inspirer les voyageurs au lâcher prise.



Ce n'est pas tout, car la radio est aussi mise à profit, tout comme le digital avec des vidéos diffusées sur YouTube, de bannières et d'habillages display sur les sites Orange, Le bon Coin et Easyvoyage et des formats innovants sur les réseaux sociaux (InstaStories, Poll Ads etc..).



Une stratégie de communication et de déploiement agressive dans le seul but de récupérer les clients laissés sur le bas côté par Thomas Cook ?