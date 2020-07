Été 2020 : VVF maintient l'ouverture de 90% de ses établissements

Cette saison qui commence difficilement met en risque de nombreux opérateurs, hôtels, camping et résidences locatives. À ce jour, le chiffre de 30% de dépôts de bilan est évoqué, précise Stéphane Le Bihan, directeur général de VVF.



Cette faiblesse est à même de susciter la convoitise d'opérateurs étrangers, actuellement en recherche de nouvelles opportunités en France dans les sites naturellement porteur pour bénéficier d'une forte rentabilité.



Le risque d'une concentration d'acteurs, de verticalisation de l'offre et de surtourisme est avéré et en contrepartie une désertification progressive de zones déjà en difficultés.



Il est important pour l'État et les territoires de protéger ces destinations d'un abandon de l'investissement et in fine de retombées économiques locales.



Depuis 60 ans, la mission de VVF est de travailler au développement d'écosystème touristique local avec les collectivités sur tous les territoires. Notre statut d'association sans but lucratif, l'absence d'actionnaires, nous permet de réinvestir tous nos bénéfices dans ce développement territorial

La crise du tourisme pourrait avoir de forts impacts sur les acteurs du secteur et sur l'économie locale.".Retrouvez les catalogues VVF Villages sur Brochuresenligne.com