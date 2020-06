Eté 2020 : Vendée, Ardèche et Pyrénées-Orientales, plébiscités par les campeurs

Les profils des touristes restent inchangés par rapport aux années précédentes :



-Essentiellement des couples ;

-Avec ou sans enfants ;

- Âgés entre 25 et 54 ans (à 65 %).



Plus de la moitié des personnes qui réservent sur la plateforme résident dans les régions du nord de la France (Île-de-France, Hauts-de-France et Grand-Est).



Pour l’été 2020, le top 3 des destinations privilégiées par les Français est :



La Vendée ;

L’Ardèche ;

Les Pyrénées-Orientales.



Si les deux premiers départements étaient déjà très en vogue l’an passé, la Dordogne, habituée des podiums, semble cette année moins attractive que les Pyrénées-Orientales.



À noter également une nette progression dans les réservations de camping en Corse du Sud, en Haute Savoie et dans la Nièvre par rapport aux années précédentes.



Autre exception notable : les visiteurs britanniques, sans surprise, n’ont pas encore réservé pour cet été.



Crée en 2015 par Finán O’Donoghue, la start-up Campsited est née de la volonté de simplifier la réservation de campings pour les familles en quête de vacances en plein. Le site dispose de plus de 2 000 campings partenaires à travers l’Europe.