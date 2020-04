Eté 2020 : "la baisse de l'activité devrait être atteindre les 60 ou 70%" selon Jean-Pierre Mas (EDV)

"Contrairement aux propos tenus par le président, les hôtels ne sont pas fermés, nous ne sommes pas empêchés de travailler, mais ouvrir un hôtel, il nous faut au minium 3 personnes et 30% de remplissage, contrairement aux locations de meublés touristiques.



Nous avons mis en place des protocoles et des contrats avec l'Etat pour loger les soignants et le logement d'urgence, maintenant nous mettons en place des mesures pour accueillir les personnes qui seront testées positives au Covid-19.



Nous nous occuperons des patients avant ou après l'hôpital, ce qu'il se fait déjà dans quelques hôtels en France, et ce sera pareil partout sur le territoire.



Il va être nécessaire d'isoler les personnes positives en dehors de leur cadre familiale, pour permettre d'éviter une deuxième vague, nous travaillons dessus.



J'ai aussi écrit dernièrement au secrétaire d'Etat au tourisme, pour signaler qu'Airbnb continue de faire de la location de meublés touristiques aux Parisiens et habitants des grandes villes qui ont fui, c'est scandaleux.



Une fois de plus, ils passent au travers des mailles du filet.



Pendant ce temps, 95% des hôtels sont fermés en France, ne sont ouverts que les établissements accueillant les personnels soignants, des salariés des centrales nucléaires et qui ont besoin de se déplacer pour le travail.



Le dé-confinement du 11 mai et la reprise des activités du secteur du bâtiment vont générer de l'activité, mais nous allons devoir mettre en place des mesures sanitaires, pour garantir la sécurité de nos clients.



Après nous devons mener une autre bataille, pour générer de l'attractivité, en rouvrant progressivement les restaurants. Nous allons rapidement faire des propositions au gouvernement, allant dans ce sens.



Autre dossier chaud en ce moment, je demande aux assureurs d'assumer leur part de responsabilité, à l'instar de la Bavière en Allemagne qui a fait plier les assureurs en leur sommant de payer entre 15 et 20% de perte d'exploitation.



Surtout que depuis un mois de confinement, ils n'ont pas à payer les accidents, incidents ou autres problématiques liés à leurs produits, c'est notre plus grand défi actuellement. La pandémie ne figure pas dans les clauses, sauf que les restaurants ne peuvent pas travailler et nous n'avons pas de client en raison du covid-19.



Le bras de fer est engagé, il faut trouver un accord avec eux. Après au niveau de l'activité, les conséquences sont importantes, puisque les vacances de Pâques correspondent à l'ouverture de la saison. Cette période correspond à un manque à gagner de 6 milliards d'euros.



Notre objectif pour sauver l'année sera de reconquérir la clientèle domestique, car il ne faut pas oublier que si 9 millions de Français sont en chômage partiel, le reste de la population aura besoin de vacances.



Nous travaillons sur des offres spécifiques, comme des produits familles, vacances, etc. Nous allons repenser la façon dont nous travaillons.



Nous voulons reprendre la main sur la clientèle française, puisque les opérateurs en ligne nous ont apporté une clientèle internationale qui n'existe plus, en passant en direct le plus possible.



Aujourd'hui la donne a changé, nous avons besoin de créer de la valeur et ce n'est pas avec une commission à 17 ou 20% que nous en créerons.



(i[Sur une possible baisse des tarifs, ndlr ) Nous allons sans doute consentir quelques efforts, mais nous ne vendrons pas à perte, surtout que nous allons devoir prendre des mesures supplémentaires au niveau sanitaire. ]i"