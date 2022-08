Eté 2022 Mondial Tourisme : "Nous avons fait voyager 100 000 pax !"

TourMaG : Quels sont les axes forts que vous déployez sur l'hiver ?



Selatt Erdogan : La Laponie. C'est une destination qui fonctionne très bien. Nous proposons des séjours à partir de 1500 € et nous avons déjà rempli 50% de nos stocks, la saison est courte de mi-décembre à mi-mars. Dans un mois et demi nous aurons tout vendu.



Nous renforçons aussi les Canaries, en lançant Lanzarote. Nous allons mettre un full charter. Nous renforçons aussi notre production sur l'archipel avec davantage d'hôtels.



En République Dominicaine, nous allons mettre un peu plus d'engagements aériens. Nous allons rester sur notre axe : Punta Cana. Cette année nous avons rempli les objectifs que nous nous étions fixés avec 5000 pax sur l'année.



L'offre sur le Maroc sera renforcée avec des vols au départ de plusieurs villes françaises. Le pays a eu du mal à redémarrer au printemps dernier.



Les agences ont été échaudées par les fermetures des frontières annoncées du jour au lendemain. Nous avons d'ailleurs lancé nos charters en mai, plus tardivement que prévu, mais pour l'automne - hiver 2022 - 2023 la destination devrait bien marcher.



Sur la Turquie, nous allons garder Antalya dans notre brochure hiver. C'est sur la même latitude que Djerba, il y a vraiment une carte à jouer. Nous allons proposer des hôtels 5 étoiles normes internationales à des tarifs vraiment attractifs. Ce sera accessible au plus grand nombre.



Nous avons aussi Istanbul que nous proposons toute l'année. Nous allons affréter 4 appareils pour la nouvelle année au départ de plusieurs villes françaises. Pour la soirée du réveillon nous avons affrété un navire. Les voyageurs pourront profiter d'un magnifique feu d'artifice et d'une soirée animée.



Sur le reste de l'année, l'offre aérienne est conséquente entre la France et Istanbul, nous fonctionnons avec les vols réguliers.



Nous pourrons compter sur la Tunisie, avec les longs séjours que j'évoquais plus haut et Tunis, Monastir ou encore Djerba. Nous mettrons également beaucoup plus de capacités sur l'Egypte qui a bien repris.



Enfin, nous avons nos destinations nordiques : Ecosse, Norvège et Islande.