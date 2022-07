Eté 2022 : SETO, EDV, APST alertent la Première ministre sur la situation dans les aéroports

Alors que l'ensemble de la profession s’est mobilisé depuis des mois pour répondre aux aspirations de voyages, " il faut maintenant que les infrastructures soient à la hauteur et que les vacances et les voyages des Français et des étrangers qui ont choisi la France comme destination se passent du mieux possible ".



Voilà en substance la requête des opérateurs de voyages (SETO, EDV, APST) dans un courrier qu'ils ont adressé le 30 juin 2022 à Elisabeth Borne, la Première ministre, afin de l'alerter sur l‘impact de la désorganisation dans les aéroports.



" Alors que le pic de la saison estivale n’a pas encore commencé, ces perturbations font craindre le pire pour les vacances et les voyages des Français et des Françaises ", indique un communiqué.



Le premier problème souligné est l’annulation massive de vols de la part de certaines compagnies aériennes.



" Ces annulations entrainent des reports lorsque cela est possible mais induisent une réduction du temps sur place pour les clients français mais également pour les touristes étrangers qui viennent en France. Cela constitue une perte sèche et un surcroit de travail pour les opérateurs de voyages ".



Quand le report n’est pas possible et que les compagnies aériennes ne respectent pas le délai des 7 jours exigé pour les remboursements, les Français se trouvent dans l’incapacité économique à organiser un nouveau projet de vacances.