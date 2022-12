Appli mobile TourMaG



Été 2024 : l’Arctique secret avec PONANT

Envoyer à un ami Partager cet article

Au travers de 40 départs, PONANT conjugue le rêve à l’exploration avec la découverte de la nature souveraine de l’Arctique et des paysages grandioses de l’Amérique du Nord. Au programme, selon les destinations : rencontres avec le peuple inuit, observation de la faune, visites de sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco, sorties et débarquements en zodiac avec une équipe expérimentée de guides-naturalistes, randonnées pédestres et en kayak…

Rédigé par Michèle SANI le Lundi 19 Décembre 2022

Navigation au cœur des fjords du Spitzberg, villages colorés traditionnels groenlandais, Grand Nord canadien, Grands Lacs américains escale à New-York... les temps forts de l’été 2024 sont aussi nombreux qu’exceptionnels. Difficile de faire son choix parmi ce florilège alors que les réservations sont ouvertes.



L’été 2024 annonce d’intenses moments de navigation et d’explorations en mers arctiques. Banquise, icebergs, glaciers gigantesques, parois vertigineuses, vallées encaissées... Chaque paysage se révèle unique et chaque passager devient un témoin privilégié, plus respectueux d’une nature souveraine.

À la faveur des conditions météo et glace, qui dictent leur loi, les passagers navigueront au plus près des côtes pour découvrir et mieux comprendre le milieu polaire. Peut-être auront-ils la chance d'observer dans leur univers glacé, l'ours polaire, seigneur de lieux, le renard et le lièvre arctique ou le renne du Svalbard. Les sorties et débarquements en zodiac - ainsi que les possibilités de randonnées en traineaux à chiens ou à pied avec Le Commandant Charcot - s’opèreront encadrés par une équipe expérimentée de guides-naturalistes.



Voici un résumé de quelques itinéraires d’exception :

« Des côtes sauvages du Groenland à la côte est du Canada » Terre-Neuvas, ces pêcheurs qui, du XVIe siècle au XXe siècle, quittaient les côtes européennes pour aller pêcher la morue.



Départ de Kangerlussuaq, une petite ville du Groenland située au nord du cercle polaire et proche de la plus vaste calotte glaciaire de l’hémisphère nord. Face à l’océan Austral, Sisimiut, port de pêche aux maisons colorées montées sur pilotis (et deuxième ville du Groenland) sera la première escale. Cap ensuite vers la mer du Labrador pour une navigation au cœur des rivages canadiens du Nunavut et l’impressionnant glacier Grinnel haut de 8oo mètres. Le périple se poursuivra avec le fjord Nachvak, l’un des plus encaissés et des plus longs de la côte nord du Labrador (long de 20 km et large de 2 km) et haut lieu de la pêche d’été des inuits du Labrador. Ce sera ensuite Nain, un bourg fondé en 1771 par des missionnaires moraves qui regroupe aujourd’hui 850 habitants. Après Battle Harbour, à l’embouchure du fleuve Saint-Laurent, le navire rejoindra la province canadienne Terre-Neuve-et-Labrador pour terminer à Saint-Pierre-et-Miquelon, lointain fragment de France à l’étonnante biodiversité.



→ Découvrir la croisière Une croisière au cœur des territoires inuits et un voyage dans le temps qui emmènera les passagers sur les traces des chasseurs de baleines et des, ces pêcheurs qui, du XVIe siècle au XXe siècle, quittaient les côtes européennes pour aller pêcher la morue.Départ de, une petite ville du Groenland située au nord du cercle polaire et proche de la plus vaste calotte glaciaire de l’hémisphère nord. Face à l’océan Austral,, port de pêche aux maisons colorées montées sur pilotis (et deuxième ville du Groenland) sera la première escale. Cap ensuite vers la mer du Labrador pour une navigation au cœur des rivages canadiens duet l’impressionnanthaut de 8oo mètres. Le périple se poursuivra avec le fjord, l’un des plus encaissés et des plus longs de la côte nord du Labrador (long de 20 km et large de 2 km) et haut lieu de la pêche d’été des inuits du Labrador. Ce sera ensuite, un bourg fondé en 1771 par des missionnaires moraves qui regroupe aujourd’hui 850 habitants. Après, à l’embouchure du fleuve Saint-Laurent, le navire rejoindra la province canadienne Terre-Neuve-et-Labrador pour terminer à, lointain fragment de France à l’étonnante biodiversité.



« Baie de Disko et villages inuits » (Inédit) : un périple au Groenland qui prévoit de nombreux débarquements en zodiac. Parmi les temps forts : les rencontres avec le peuple inuit, la traversée de la Baie de Disko pour atteindre les rivages du glacier géant Eqi et la base scientifique Paul-Émile Victor.



→ Découvrir la croisière Et aussi :(Inédit) : un périple au Groenland qui prévoit de nombreux débarquements en zodiac. Parmi les temps forts : les rencontres avec le peuple inuit, la traversée de lapour atteindre les rivages du

« Fjords et glaciers du Spitzberg » : pour découvrir les lieux mythiques et encore méconnus de la plus grande île de l’archipel du Svalbard tels les fjords du Hornsund et les glaciers de Kingsfjorden. Incontournable : la découverte de Ny-Alesund, ville la plus septentrionale au monde et point de départ de nombreuses expéditions vers le pôle Nord dès 1926 avec Nobile et Amundsen.



→ Découvrir les croisières



« De la Belle Province à Big Apple » (Inédit) : au cœur de l’été indien, des magnifiques paysages du Canada à la côte est américaine. Au programme, Tadoussac à l’embouchure de la rivière Saguenay, l’un des meilleurs sites au monde pour l’observation des baleines. Après avoir navigué sur le Saint-Laurent et visité la vieille ville de Québec, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, cet itinéraire inédit se terminera avec une pleine journée et une nuit à New York.



→ Découvrir la croisière



« Au cœur des Grands Lacs américains » : au départ de Milwaukee, les lacs Michigan, Huron, Erié et Ontario révèleront leurs panoramas grandioses. Îles préservées, villages pittoresques et parcs nationaux se révèleront au gré de l'histoire de cette région sur les traces des communautés amérindiennes et de premiers colons européens. Depuis Port Colborne, les chutes du Niagara offriront leur impressionnant spectacle.



→ Découvrir la croisière : pour découvrir les lieux mythiques et encore méconnus de la plus grande île de l’archipel du Svalbard tels les fjords du Hornsund et les glaciers de Kingsfjorden. Incontournable : la découverte de, ville la plus septentrionale au monde et point de départ de nombreuses expéditions vers le pôle Nord dès 1926 avec Nobile et Amundsen.(Inédit) : au cœur de l’été indien, des magnifiques paysages du Canada à la côte est américaine. Au programme,à l’embouchure de la rivière Saguenay, l’un des meilleurs sites au monde pour l’observation des baleines. Après avoiret visité la vieille ville de, cet itinéraire inédit se terminera avec une pleine journée et une nuit à: au départ de Milwaukee, les lacs Michigan, Huron, Erié et Ontario révèleront leurs panoramas grandioses. Îles préservées, villages pittoresques et parcs nationaux se révèleront au gré de l'histoire de cette région sur les traces des communautés amérindiennes et de premiers colons européens. Depuis Port Colborne, les chutes du Niagara offriront leur impressionnant spectacle.

Le Commandant Charcot : au-delà de l’exploration

Taillé pour l’aventure polaire, Le Commandant Charcot permet d’atteindre des sites quasi inexplorés tels que le pôle Nord géographique et le nord-est du Groenland en Arctique. 5 itinéraires polaires exclusifs et 8 départs sont programmés durant l’été 2024. En voici deux exemples :



« Printemps inuit d’Ammassalik » : un voyage d’exploration à la découverte de régions inaccessibles, en cette saison, aux navires traditionnels. Sous l’étrange clarté du soleil de minuit, Le Commandant Charcot explorera, cinq jours durant, la région d’Ammassalik. Les passagers pourront rencontrer les communautés inuites où vivent les derniers chasseurs du pôle et découvrir, avec eux, des traditions ancestrales, comme la chasse en traineaux à chiens. Sur la banquise, le temps semble suspendu : des moments de vie et des liens privilégiés se tissent dans l'immensité.



→ Découvrir la croisière Taillé pour l’aventure polaire,permet d’atteindre des sites quasi inexplorés tels que le pôle Nord géographique et le nord-est du Groenland en Arctique. 5 itinéraires polaires exclusifs et 8 départs sont programmés durant l’été 2024. En voici deux exemples :un voyage d’exploration à la découverte de régions inaccessibles, en cette saison, aux navires traditionnels. Sous l’étrange clarté du soleil de minuit,explorera, cinq jours durant, la région d’Ammassalik. Les passagers pourront rencontrer les communautés inuites où vivent les derniers chasseurs du pôle et découvrir, avec eux, des traditions ancestrales, comme la chasse en traineaux à chiens. Sur la banquise, le temps semble suspendu : des moments de vie et des liens privilégiés se tissent dans l'immensité.

« Le pôle Nord géographique » : À 700 kilomètres de toute terre émergée. Entraînée par les vents et les courants, la banquise dérive sans cesse et le commandant du Commandant Charcot devra manœuvrer avec précision et humilité pour tenter d’atteindre le point le plus septentrional de notre planète. Une expérience unique pour observer l’infinie variété des formes et des couleurs des territoires glacés. Au programme : kayak, randonnée à pied ou en raquettes, plongeon polaire, science participative. (Activités soumises aux conditions météo et glace et aux opportunités de navigation).

Le saviez-vous ? Naviguer jusqu’au pôle Nord reste un exploit. En 1977, un bateau l’atteignait pour la première fois. Le lundi 6 septembre 2021, Le Commandant Charcot l’atteignait à 10h38, une première pour la France !



→ Découvrir les itinéraires : À 700 kilomètres de toute terre émergée. Entraînée par les vents et les courants, la banquise dérive sans cesse et le commandant dudevra manœuvrer avec précision et humilité pour tenter d’atteindre. Une expérience unique pour observer l’infinie variété des formes et des couleurs des territoires glacés. Au programme : kayak, randonnée à pied ou en raquettes, plongeon polaire, science participative. (Activités soumises aux conditions météo et glace et aux opportunités de navigation).Le saviez-vous ? Naviguer jusqu’au pôle Nord reste un exploit. En 1977, un bateau l’atteignait pour la première fois. Le lundi 6 septembre 2021,l’atteignait à 10h38, une première pour la France !

Nouveau : le raid polaire pour les passagers du Commandant Charcot

Dans la lignée de sa philosophie Explore to inspire (Explorer pour mieux comprendre, apprendre, partager et protéger) et de sa feuille de route RSE Blue Horizon, PONANT innove et crée des expériences toujours plus immersives, exclusives et porteuses de sens.

Réalisé sur la côte est du Groenland, en partenariat avec la population locale, le raid polaire en est un exemple probant. Cette nouvelle expérience exclusive a pour objectif de nouer des liens plus étroits entre les passagers, la nature et le peuple inuit. Un voyage dans le voyage, une aventure humaine unique, nourrie de la sagesse inuite dans le cadre exceptionnel de la nature sauvage et puissante du Groenland. Le raid polaire permettra aux passagers qui le souhaitent de quitter le navire à ski de randonnée nordique pour vivre 1nuit/2 jours en autonomie sur la banquise accompagnés de guides locaux et de guides de montagne experts des régions polaires. Ce raid polaire sera l’occasion, pour chacun de s’immerger au cœur d’une nature inconnue et d’une culture ancestrale.



Le raid polaire sera bientôt ouvert à la réservation avec un nombre limité de places, à l’occasion de trois départs du Commandant Charcot en 2024 et deux départs en 2023, Printemps inuit d'Ammassalik . Dans la lignée de sa philosophie Explore to inspire (Explorer pour mieux comprendre, apprendre, partager et protéger) et de sa feuille de route RSE Blue Horizon, PONANT innove et crée des expériences toujours plus immersives, exclusives et porteuses de sens.Réalisé sur la côte est du Groenland, en partenariat avec la population locale, leen est un exemple probant. Cette nouvelle expérience exclusive a pour objectif de nouer des liens plus étroits entre les passagers, la nature et le peuple inuit. Un voyage dans le voyage, une aventure humaine unique, nourrie de la sagesse inuite dans le cadre exceptionnel de la nature sauvage et puissante du Groenland. Le raid polaire permettra aux passagers qui le souhaitent de quitter le navire à ski de randonnée nordique pour vivre 1nuit/2 jours en autonomie sur la banquise accompagnés de guides locaux et de guides de montagne experts des régions polaires. Ce raid polaire sera l’occasion, pour chacun de s’immerger au cœur d’une nature inconnue et d’une culture ancestrale.Le raid polaire sera bientôt ouvert à la réservation avec un nombre limité de places, à l’occasion de trois départs duen 2024 et deux départs en 2023,

À propos de PONANT : PONANT s’engage depuis plus de 30 ans pour un tourisme plus responsable et des voyages d’exploration porteurs de sens. La flotte sous pavillon français est composée de 13 navires de petite capacité dotés d’équipements environnementaux dernière génération. Avec PONANT l’exploration est raffinée, authentique et source d’inspiration.

Contact



Email : reservation@ponant.com

Téléphone : 04 91 16 16 28



Site web : www.ponant.com



Pour toute information complémentaire, contactez les Conseillers Croisières PONANT :04 91 16 16 28

Lu 857 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Découvrez la Polynésie française avec Oceania Cruises Partez à la découverte du Golfe, des Caraïbes et de la Méditerranée à bord des deux derniers fleurons MSC Croisières