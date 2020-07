Etude Homair : les gestes barrières ne sont pas incompatibles avec la convivialité

Le tourisme d'après tant fantasmé devient de plus en plus réalité, alors que les vacances estivales débutent.



Pour connaître les intentions des Français, Homair le spécialiste des campings-villages a commandé un sondage auprès d'Opinion Way.



Et si le relâchement autour des gestes barrières est perceptible et inquiète, les Français ne voient pas ces mesures comme une façon de gâcher les vacances.



Puisque 56% des Français estiment en effet que gestes barrières et convivialité en vacances seront tout à fait compatibles… Toutefois, la moitié des sondés admettent que les vacances 2020 ne seront pas de "vraies" vacances.



" Ce sentiment de ne pas pouvoir passer de ‘vraies’ vacances ou des ‘sous vacances’ serait plutôt à mettre sur le compte des sorties et des activités qui nécessairement seront différentes avec le stress d'une grande fréquentation et aussi un budget resserré, " précise Ronan Chastellier, sociologue.