Europe : les réservations ariennes chutent...

En excluant les nations concernées par le conflit et ayant leurs espaces aériens fermés (Ukraine, Moldavie, Russie, Biélorussie), les pays les plus touchés par la baisse des réservations sont généralement ceux qui sont les plus proches du conflit.



Que ce soit en Bulgarie, Croatie, Estonie, Géorgie, Hongrie, Pologne... la demande a chuté de 30 à 50 %.



A l'intérieur de l'Union européenne, les conséquences sont plus mesurées, mais d'ores et déjà perceptibles.



A l'exception de la Belgique, de l'Islande et de la Serbie, ayant enregistré une baisse à un chiffre des réservations, les autres pays européens observent une contraction comprise entre 10 et 30 %.



Cette réduction n'est pas partout la même sur tous les segments.



L'analyse montre que le trafic aérien intraeuropéen a été plus négativement affecté (-23%) que les voyages transatlantiques (-13%) depuis les Etats-Unis.



" Je trouve surprenant, que les voyages transatlantiques et les destinations d'Europe occidentale ont été moins touchés que je ne le craignais.



Les Nord-Américains peuvent faire la différence entre la guerre en Ukraine et la guerre en Europe, et jusqu'à présent, il semble que les voyageurs considèrent le reste de l'Europe comme relativement sûr. Il y a aussi une forte demande refoulée, " observer Olivier Ponti.