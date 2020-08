Eurostar confirme le lancement la ligne directe entre Londres et Amsterdam

Eurostar a confirme que ses trains assureront la liaison directe entre Londres et Amsterdam dès le 26 octobre, reliant le Royaume-Uni et les Pays-Bas d’un seul trait.



Les billets pour ces trains directs seront mis en vente dès le 1er septembre, à partir 46€ l’aller. La durée du trajet sera d'un peu plus de quatre heures (4h09 min) d’Amsterdam à Londres et de trois heures et demie (3h29 min) depuis Rotterdam.



Les réservations étant ouvertes jusqu'à six mois avant le départ, les voyageurs pourront réserver leurs billets à l'avance pour la période de Noël et jusqu'en février 2021.



Compte tenu du contexte incertain et des récentes mesures de quarantaine, Eurostar offre désormais aux voyageurs une plus grande flexibilité pour réserver.



Tous les billets peuvent donc être échangés gratuitement, jusqu'à 14 jours avant le départ (1). Cette plus grande flexibilité s'applique à toutes les réservations effectuées entre le 1er juillet et le 31 décembre et s'ajoute également aux options disponibles pour les personnes ayant déjà fait des réservations et qui souhaitent modifier leur voyage.