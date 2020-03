Exclusif Coronavirus : pas de remboursement si la circonstance exceptionnelle affecte aussi le pays de résidence (France)

"Puis-je me faire rembourser mon voyage suite à la fermeture des frontières françaises en raison de la propagation du Covid 19 ?



« Est-il vrai que malgré que ce soit une décision de l’Etat d’annuler les voyages à cause du coronavirus, on ne puisse pas être remboursé ? Mon agence me dit qu’à situation exceptionnelle décision exceptionnelle… on n’a que jusqu’à décembre pour reporter, si on ne peut pas, on perd le voyage»

« avec émission d’un a valoir valable jusqu’au 31 décembre 2020 minimum au tarif en vigueur du TO ».

Suite à l’annonce par notre Président de la fermeture des frontières à l’entrée de l’Union Européenne dans un premier temps jusqu’à mi-avril prochain, le SETO conseille de reporter tous les voyages prévus d’ici au 30 avril inclusLes partisans de l’avoir mettent en avant l’impossibilité matérielle pour les agences de voyages de rembourser les sommes perçues des clients et qui ont d’ores et déjà été utilisées pour le paiement des fournisseurs.Ils sont allés plaider leur cause auprès du Ministre de l’Economie, arguant du fait que ce remboursement mettrait un grand nombre de voyagistes dans une situation économique extrêmement difficile, l’argent n’étant plus dans leurs mains mais dans celles des prestataires à titre d’acompte pour garantir les prestations.Le ministre semble les avoir entendus, une ordonnance sur le « bon à valoir » devant être adoptée de façon imminente.