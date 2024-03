Explorations polaires : PONANT nous embarque aux confins du monde grâce au Commandant Charcot

Naviguer jusqu’au mythique pôle Nord, sillonner la mer du Groenland, longer les plus grands des icebergs : un rêve, autant qu’un défi, que seuls quelques aventuriers parviennent à atteindre chaque année. TourMaG a eu la chance d’embarquer à bord du Commandant Charcot, l’occasion de découvrir ce navire unique et d’évoquer avec son Commandant quelques-uns des itinéraires à venir.



Rédigé par Caroline Lumet le Dimanche 3 Mars 2024

Fleuron de la compagnie PONANT, Le Commandant Charcot incarne l’équilibre parfait entre luxueuse aventure polaire et exploration plus responsable. Chacun de ses départs est la promesse d’une totale déconnexion. Ou d’une reconnexion : avec cette part sauvage de la planète. Indomptable, authentique, insoumise.

Expertise de la navigation polaire Depuis 25 ans, PONANT poursuit et affine son expertise de la navigation polaire. Grâce au Commandant Charcot , PONANT étoffe encore ses connaissances et son savoir-faire. Il est en effet le premier navire français à avoir atteint le pôle Nord, point mythique. Et reste fidèle à sa philosophie d’une activité raisonnée en Arctique et Antarctique. Pour ce faire, la compagnie est membre des deux associations d’opérateurs de tourisme qui encadrent l’activité dans les pôles pour préserver l’environnement. PONANT est membre exécutif de l’IAATO (Association Internationale des Tour-Opérateurs en Antarctique) qui promeut un tourisme plus responsable en Antarctique. Ses règles comprennent des directrices sur le nombre de passagers pouvant débarquer et des conduites spécifiques à suivre (distances maximales d’approche de la faune, briefing des passagers, des membres de l’équipage et du personnel d’expédition, expérience Antarctique du personnel d’expédition, plans d’urgence et d’évacuation médicale). En Arctique, PONANT est membre de l’AECO, (Association International des Croisiéristes d’Expédition) pour un tourisme plus responsable, plus respectueux de l’environnement.

Une aventure intimiste Arborant une taille humaine, Le Commandant Charcot offre une expérience intimiste à ses passagers : 123 cabines et suites seulement, avec balcon ou terrasse privative. Un engagement cher à la philosophie de PONANT : accueillir chaque passager dans une ambiance privilégiée et à bord de navire de petite taille. A l’arrière des ponts 6 et 7 se trouvent quatre suites Duplex de 94 mètres carrés, avec terrasses privées et jacuzzi. Sur le pont 8, la suite de l’Armateur de 115 mètres carrés dispose, elle, de grandes baies vitrées ouvertes sur les panoramas époustouflants et sur sa terrasse privative de 186 mètres carrés. Chaque espace du navire a été conçu dans ce même souci d’offrir une immersion totale dans la beauté brute des pôles. A l’instar du Théâtre Kita, du Blue Lagoon, ou encore des restaurants. Ces derniers offrent par ailleurs une expérience culinaire à part entière. Partie intégrante de la signature PONANT, la gastronomie se pare de nouveaux atours. Le chef Alain Ducasse et ses équipes proposent une cuisine française contemporaine de haut niveau. Une alliance entre le savoir-faire culinaire et la haute-technologie au service du goût.

Itinéraires d’exception Commandant Charcot de repousser dans le plus grand confort les frontières de l’Arctique et de l’Antarctique, dans les eaux où seuls les plus grands explorateurs se sont aventurés. Au total, cet été 2024, Le Commandant Charcot empruntera 5 itinéraires différents, depuis le Groenland jusqu’au pôle Nord géographique. Au programme, selon les destinations : rencontres avec le peuple inuit, observation de la faune, visites de réserves naturelles, balade en chien de traîneau, sorties et débarquement en zodiac avec une équipe expérimentée de guides naturalistes, randonnées pédestres et en kayak, plongeon polaire, pêche blanche…



Printemps inuit à l’orée du Scoresby Sund



Parmi les destinations d’exception, Le Commandant Charcot propose de faire découvrir à ses passagers le plus grand fjord du monde, au Groenland. A l’orée du Scoresby Sund, ils exploreront une nature intacte, préservée. Alors qu’après la longue nuit d’hiver, un manteau de glace préserve encore les rivages. Ici, tout est démesure. Falaises abrutes, icebergs dérivants, glaciers imposants… Ces paysages iconiques abritent une faune sauvage tout aussi exceptionnelle : ours polaires, renard et loups arctiques, morses de l’Atlantique, narvals ou même bélugas. Cap sera mis sur les villages colorés et isolés où les inuits vivent au rythme des saisons de la glace. Une rencontre unique marquée par le partage de traditions séculaires. Là, les peuples locaux perpétuent leurs traditions ancestrales, comme la chasse en traîneau à chiens.



Croisière Printemps inuit à l'orée du Scoresby Sund

Reykjavik – Reykjavik, du 16 au 28 mai 2024

13 nuits à bord du Commandant Charcot , à partir de 18 230 €

→ Découvrir la croisière



Voyage sur le Saint-Laurent englacé : une première mondiale



Au-dessus du cercle polaire, les voyageurs vivront une autre expérience hors norme : l’hiver boréal. Du jamais-vu pour un navire de croisière ! Pour la première fois au monde, pendant l’hiver 2024-2025, PONANT propose de naviguer au cœur des glaces du fleuve Saint-Laurent, à la découverte d’un Québec immaculé et des communautés innue et micmac. Aucun autre navire ne peut atteindre ces contrées aussi tôt dans l’année, quand la navigation impose de se frayer un chemin dans les plaques englacées. Un voyage unique sur le Saint-Laurent. Ici, le blanc domine plus que jamais. Les villages sont encore pris dans les glaces. Les communautés sont comme coupées du monde. La promesse pour ses passagers d’être seuls dans l’immensité. Avec sur le plafond de la voute céleste le ballet des aurores boréales. Le grand nord imposera son tempo. Grâce aux courtes distances entre chaque étape, et des nuitées sur place, les passagers pourront prendre le temps d’explorer, de découvrir, d’écouter certains récits fantastiques. Un véritable voyage initiatique.



Croisière Le fleuve Saint-Laurent au cœur de l'hiver boréal

Québec - Île Saint-Pierre - Saint-Pierre-et-Miquelon, 2 départs entre janvier et février 2025

13 nuits à bord du Commandant Charcot , à partir de 19 985 €

Une exploration plus responsable

Pour préserver ces contrées immaculées, tout dans la conception du Commandant Charcot a été pensé pour avoir une empreinte environnementale la plus réduite possible Le navire se démarque par ses technologies de pointe. PONANT a privilégié le Gaz Naturel Liquéfié et les meilleures technologies disponibles. Le navire est hybride électrique, équipé de batteries électriques. En coupant ses génératrices, Le Commandant Charcot peut naviguer sans troubler la quiétude du sanctuaire blanc qu’il traverse. Un silence absolu. L’expérience est enivrante, vertigineuse même ! Pour aller plus loin encore, un logiciel de routage a été mis au point afin de déterminer l’itinéraire le plus respectueux des glaces et le moins énergivore. Gestion des déchets et suppression des plastiques à usage unique, insonorisation du navire et autres innovations permettent au navire d’être certifié « Clean Ship ». Pionniers d’un tourisme plus durable PONANT déploie sur ses navires les dernières innovations disponibles au moment de leur création et améliore régulièrement leurs performances environnementales à chaque arrêt technique afin de rester pionnier dans le secteur.Pour préserver ces contrées immaculées, tout dans la conception dua été pensé pour avoir une empreinte environnementale la plus réduite possible Le navire se démarque par ses technologies de pointe. PONANT a privilégié le Gaz Naturel Liquéfié et les meilleures technologies disponibles. Le navire est hybride électrique, équipé de batteries électriques. En coupant ses génératrices,peut naviguer sans troubler la quiétude du sanctuaire blanc qu’il traverse. Un silence absolu. L’expérience est enivrante, vertigineuse même ! Pour aller plus loin encore, un logiciel de routage a été mis au point afin de déterminer l’itinéraire le plus respectueux des glaces et le moins énergivore. Gestion des déchets et suppression des plastiques à usage unique, insonorisation du navire et autres innovations permettent au navire d’être certifié « Clean Ship ».

Un navire d’opportunité scientifique Le Commandant Charcot représente une véritable opportunité d’accéder à des lieux rarement couverts et d’étendre la durée des campagnes polaires. C’est là sa raison d’être : gagner les contrées les plus reculées du globe. Surtout, la régularité des croisières offre la possibilité aux scientifiques de conduire des protocoles de recherche sur le long terme. Ce n’est pas la première fois que Le Commandant Charcot , la compagnie va plus loin encore : en songeant au volet scientifique dès la conception du navire. Laboratoires sec et humide, sonars, balises bouées, carottier, accès direct à l’eau... Près d’une centaine de scientifiques ont déjà embarqué à bord du Commandant Charcot . Microbiologie, climatologie, paléoclimatologie, sciences sociales : l’éventail des spécialités est étendu. A l’heure de la lutte contre les changements climatiques, les régions polaires sont plus que jamais des zones de recherches primordiales. Sous ses hautes latitudes résident quelques secrets des transformations en cours. Mais les pôles Nord et Sud de notre planète sont des zones difficiles d’accès. Les chercheurs n’ont pas toujours les moyens, logistiques ou financiers, de s’y rendre. Pour nombre de chercheurs,représente une véritable opportunité d’accéder à des lieux rarement couverts et d’étendre la durée des campagnes polaires. C’est là sa raison d’être : gagner les contrées les plus reculées du globe. Surtout, la régularité des croisières offre la possibilité aux scientifiques de conduire des protocoles de recherche sur le long terme. Ce n’est pas la première fois que PONANT met une partie de ses navires à la disposition de la science . Mais avec, la compagnie va plus loin encore : en songeant au volet scientifique dès la conception du navire. Laboratoires sec et humide, sonars, balises bouées, carottier, accès direct à l’eau... Près d’une centaine de scientifiques ont déjà embarqué à bord du. Microbiologie, climatologie, paléoclimatologie, sciences sociales : l’éventail des spécialités est étendu.

