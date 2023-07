Exploris nomme Katell Lemonnier capitaine d’armement

Depuis son enfance, Katell Lemonnier a toujours été fascinée par les voiliers et le secteur maritime de manière générale. Elle a entrepris une formation supérieure en tourisme, se concentrant spécifiquement sur la location de voiliers et l'accueil à bord de navires d'exception tels que les voiliers de course et les vieux gréements.



Elle se retrouve néanmoins à travailler directement à bord des navires, et suit une formation à l’ENSM, l’Ecole Nationale Supérieure Maritime. Katell occupe ensuite le poste d'officier mécanicien chez Brittany Ferries, où elle exerce également en tant que formatrice interne spécialisée dans les formations réglementaires relatives à la sécurité, à la sûreté et à la prévention des incendies.



Elle décide en 2018 de revenir à terre pour rejoindre l’ENSM en tant que responsable du CEMAFOR (le centre de formation continue de l’ENSM).



Durant 3 années, elle travaille sur la thématique du recyclage à bord du navire Plastic Odyssey. Elle poursuit sa carrière au sein de la compagnie Knutsen LNG France en tant que crew manager, et enfin, elle rejoint Exploris où elle exerce depuis le 12 juin 2023 au poste de Capitaine d’armement.