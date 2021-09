FRAM / Plein Vent vous donne rendez-vous sur l'IFTM

A l’occasion du salon IFTM Top Résa, les équipes Commerciales et de Production FRAM / Plein Vent seront présentes sur leur stand H077.



A cette occasion, elles dévoileront les informations clés sur les nouveautés de la saison hiver 2021/2022.



Cet hiver, FRAM propose une offre renforcée de destinations vacances « best seller », sans toutefois renoncer aux nouvelles destinations, nouvelles formules, nouveaux clubs...



Cette saison, pas moins de 24 clubs FRAMISSIMA sont à l’honneur dont 6 nouveautés en France (Montagne), à Fuerteventura et Lanzarote, en Laponie et en République Dominicaine ; 11 Clubs Jumbo et toujours les séjours labélisés FRAM : Adult Only, Prix Sympa, et Circuits FRAM.



Rendez-vous sur le salon IFTM Top Resa stand H077 !