FRAM dévoile sa nouvelle brochure été 2024

Le groupe FRAM, fondé en 1949 par les frères Georges et André Pelissier, est un acteur incontournable du secteur du tourisme en France. Au fil des décennies, il a su évoluer et s'adapter aux besoins changeants des voyageurs, devenant ainsi l'un des leaders du marché français.



FRAM est reconnu pour son expertise dans la conception et la vente de voyages. L'entreprise propose une gamme variée de produits, allant des séjours en clubs, en passant par les circuits, les croisières et les voyages sur mesure. Cette diversité permet à FRAM de répondre aux attentes de tout type de voyageurs, qu'ils recherchent des vacances en famille, une escapade romantique, une aventure culturelle ou une expérience de bien-être.



Le groupe FRAM a su se démarquer en proposant des clubs de vacances sous différentes marques, dont Framissima, Club Jumbo, Framissima Premium et Evasion. Ces clubs sont situés dans des destinations attractives à travers le monde, offrant un large éventail d'activités et de services pour satisfaire les besoins de chaque client.



En plus de ses offres variées, FRAM se distingue par son engagement envers la qualité de service et la satisfaction du client. L'entreprise s'appuie sur une équipe d'animation compétente et des partenariats solides avec des hôteliers et des compagnies aériennes pour garantir des vacances mémorables à ses clients.



Au fil des années, FRAM a su élargir son horizon en explorant de nouvelles destinations et en innovant constamment pour rester compétitif sur le marché du tourisme. Avec son histoire riche et son engagement envers l'excellence, le groupe FRAM continue de jouer un rôle clé dans l'industrie du voyage en France et offre aux voyageurs des expériences uniques et inoubliables à travers le monde.