FTI Group : la holding hôtelière dépose le bilan

FTI informe également que l'administrateur judiciaire provisoire Oliver Schartl a lancé "un processus de vente structuré qui doit être conclu rapidement" .



« Nous allons tout mettre en œuvre pour sauvegarder les valeurs présentes dans les sociétés hôtelières et préserver le plus grand nombre possible d'emplois sur place », a déclaré Schartl.



Meeting Point International GmbH, également en faillite, emploie quant à elle trois personnes. C'est une holding intermédiaire d'agences de destination, appelées Destination Management Companies (DMC). "La société est présente dans le monde entier avec quelque 49 représentations dans 17 pays."