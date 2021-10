FTI Group mise sur les hôtels et les réceptifs pour se développer

L'alignement stratégique des marques, le positionnement des hôtels et, bien sûr, la croissance du portefeuille hôtelier sur les marchés internationaux sont ma passion et m'ont occupé toute ma carrière.



Je suis très heureuse de pouvoir emprunter, avec le groupe FTI, une nouvelle voie dans le domaine du tourisme, dans lequel les hôtels ne représentent qu'une partie, mais une partie essentielle, de toute une chaîne de valeur,

Nous avons identifié un grand potentiel de développement sur les segments hôtels et agences réceptives et, avec le soutien de Sabine Dorn-Aglagul et de Mario Habig, nous nous positionnerons à l'avenir beaucoup plus fortement dans ces domaines, étroitement liés à l'activité du tour-operating,

" a déclaré la PDG des Hôtels.Ce dernier a occupé différents postes au sein de TUI, comme celui du développement commercial de la division DMC mondiale de TUI ainsi que les domaines de responsabilité correspondants dans le cadre de la stratégie.Elles comptent environ 40 représentants dans 18 pays au sein de FTI Group.Il aura pour pour objectif de lier plus étroitement l'orientation des agences réceptives à l'activité de tour opérateur de FTI GROUP. En parallèle, l'expansion de l'activité avec les clients tiers reste à son ordre du jour." a conclu Ralph Schiller le PDG du groupe.