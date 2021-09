FUTUROSCOPIE - Changement climatique : une menace économique et sécuritaire imminente

Enfin, l’enquête du Pew offre également un aperçu des différences démographiques et politiques qui transcendent les frontières internationales. En Suède et en Allemagne, les jeunes femmes actives sont les plus nombreuses à se mobiliser. Dans la mouvance des jeunes militantes comme Greta Thunberg, elles contribuent à rallier le soutien à l'action climatique. Les femmes en général ont de toutes façons largement exprimé plus d'inquiétude que les hommes et plus d’intérêt pour le combat écologique.



Quant aux jeunes, ce n’est pas une surprise, ils s'inquiètent davantage des effets personnels du changement climatique que leurs homologues plus âgés ( voir article : l’éco anxiété à paraître le 22septembre). En France, ils sont 18% de plus qu’en 2015 dans ce cas, contre plus de 40% des Suédois et 30% des Australiens.



Enfin, ceux qui se situent à gauche de l'échiquier politique se montrent généralement plus disposés que ceux de droite à prendre des mesures personnelles pour contribuer à réduire les effets du changement climatique.



A gauche, aux USA, on est plus de deux fois plus disposé qu’à droite à modifier sa vie au nom de l'action climatique !



Mais, aucune autre nation interrogée ne présente un clivage idéologique sur le changement climatique aussi important. En effet, en Corée du Sud, de larges majorités, toutes tendances politiques confondues, considèrent le changement climatique comme une menace personnelle importante : 90 % des libéraux et 84 % des conservateurs sont d’accord avec le constat selon lequel les étés sont de plus en plus chauds et les hivers de plus en plus froids, ainsi que les tempêtes de poussière jaune en provenance de Chine !