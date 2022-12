FUTUROSCOPIE - Les imaginaires touristiques en pleine recomposition 🔑

Par ailleurs, la multiplication des images via l’explosion du numĂ©rique, des smartphones et autres rĂ©seaux sociaux pose un autre problĂšme. A-t-elle transformĂ© la constitution des imaginaires mais surtout n’a-t-elle pas tendance Ă les saturer et Ă freiner les choix du touriste ?



Sera-t-il donc bien utile Ă l’avenir, pour les opĂ©rateurs touristiques, de continuer d’utiliser Ă outrance des boĂźtes mails et des rĂ©seaux sociaux de plus en plus envahissants et polluants pour diffuser des informations redondantes la plupart du temps ?



Enfin, qui dit technologie, dit intelligence artificielle et big data. Or, d’ores et dĂ©jĂ , quelques start-ups proposent de faire du marketing prĂ©dictif Ă partir de collectes de donnĂ©es sur les comportements.



Inutile donc d’avoir un imaginaire surpeuplĂ© d’images touristiques, puisque ce seront les algorithmes qui manipuleront les cerveaux donc les imaginaires des touristes. La fusion de l’informatique et des neuro sciences pourrait bel et bien provoquer un hacking des cerveaux dans un avenir peu lointain !



Si bien que dans le monde de demain, les reprĂ©sentations touristiques Ă la fois complexes, voire chaotiques, rendront les imaginaires moins limpides qu’ils le sont aujourd’hui. Ce qui aura pour tĂąche de complexifier le travail des marketeurs.



En fait, deux Ă©coles pourraient s’affronter. D’une part, on aura ceux qui auront Ă cƓur de manipuler les imaginaires touristiques Ă l’aide de tous les outils technologiques disponibles. De l’autre, subsisteront les partisans d’un monde oĂč l’imaginaire touristique de chacun le laissera libre de rĂȘver.