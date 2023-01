FUTUROSCOPIE - Montagne en hiver : du sacré au "Luna park" 🔑

Cependant, la carte majeure, jouĂ©e de plus en plus par les massifs, c’est celle du bien-être. Une activitĂ© idĂ©ale trĂšs rĂ©pandue dans les spas des hĂŽtels haut de gamme des stations les plus huppĂ©es.



Mais Ă©galement de plus en plus, dans des stations plus modestes. Outre les sĂ©ances collectives de yoga et autre taĂŻ-chi, la mĂ©ditation conjuguĂ©e avec une sortie en raquettes, bains de forĂȘts, bains nordiques, respirologie
 composent l’imposante palette d’activitĂ©s proposĂ©e Ă une clientĂšle en quĂȘte d’une alternative au ski mais surtout en quĂȘte de dĂ©tox, de ressourcement et parfois de spiritualitĂ©.



Le sacrĂ© trĂšs prĂ©sent dans la symbolique de la montagne est certainement une alternative mĂȘme si nos montagnes truffĂ©es de routes, hĂŽtels, Ă©quipements divers ne sont ni le Tibet, ni le Bhoutan. Pauvres en Ă©difices religieux traditionnels, elles ont du mal Ă respirer la spiritualitĂ© des montagnes himalayennes.



NĂ©anmoins, entre dĂ©ploiement de nouveaux Ă©quipements ludiques risquant de dĂ©naturer ses paysages et sa biodiversitĂ©, cette montagne-lĂ a une chance rĂ©elle d’exister et de pĂ©nĂ©trer l’imagerie montagnarde des annĂ©es Ă venir, sans avoir Ă la contredire et en allant dans le sens de l’histoire.




 Un bémol cependant : elle ne fera pas tourner les moteurs des remontées mécaniques, mais elle pourra apaiser le tourisme de montagne en hiver et en été et sa clientÚle.