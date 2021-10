Faillite d'Air Italy : l'Europe propose 5,4M€ pour les licenciés sardes

La Commission européenne a proposé de soutenir plus de 800 travailleurs licenciés en Sardaigne (Italie). Ces licenciements concernent 611 anciens travailleurs d'Air Italy et 190 anciens travailleurs de Porto Canale (activité fret) à Cagliari.



5,4 millions d'euros pourrait être débloqués au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM).



Air Italy a cessé son activité en février 2020.



L'aide financière est censée aider les autorités sardes à "financer des mesures de soutien, telles que des mesures d'orientation professionnelle et d'aide personnalisée à la recherche d'emploi" .



Le coût total de ces mesures est estimé à 6,3 millions d'euros, dont 85 % (5,4 millions) seront pris en charge par le FEM. La région de Sardaigne prendra en charge les 15 % restants.



Les propositions de la Commission doivent désormais être approuvées par le Parlement européen et le Conseil.