Finlande, Islande, Norvège : un workshop nordique à Paris en mai 2022

Les Offices du Tourisme de lase réunissent pour convier les professionnels du tourisme français à leur workshop « Rendez-vous en terres nordiques ». Le rendez-vous est fixé au(le lieu est communiqué lors de l’inscription).Lors de ce workshop nordique, les représentants des offices du tourisme et leurs 35 partenaires (réceptifs, hôtels, destinations et prestataires de services) présenteront leurs spécificités et nouveautés.Ils se tiendront à la disposition des professionnels pour répondre à leurs questions et les aider à mieux vendre les destinations.Les professionnels du tourisme sont invités à(15 à 20 minutes) avec les différents partenaires des Offices de Tourisme.