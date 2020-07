Foncière du Tourisme : et si la région des Pays de la Loire avait trouvé le remède pour sauver l'industrie ?

Alors que les recettes ne suffisent pas pour pallier les charges, le territoire a décidé d'alléger la trésorerie des entreprises en devenant propriétaire des commerces touristiques.



Empochant le montant de leur bien, l'hôtel ou le restaurant obtient une bouffée d'oxygène qui pourrait s'avérer salvatrice.



De plus, une fois son retour à meilleure fortune, le propriétaire dispose d'une option d'achat pour reprendre possession des murs.



Les échéances sont fixées entre 8 et 15 ans.



En tout 11 millions d'euros ont été mobilisés, la Région Pays de la Loire et la Banque des territoires apportent 5 millions d'euros, quand la Caisse d'épargne 1 million d'euros.



" Le PGE finance une dette court terme par des emprunts moyens à long terme. Alors que là (avec la Foncière) nous sommes sur une réalité économique : un bien acheté qui est vendu, " confie Frédéric Deboulois, président de l'UMIH en Loire-atlantique.



