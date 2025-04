Forum des Pionniers : comment augmenter les marges de votre entreprise de voyage

Du cashback sur vos achats à la suppression des frais de change, en passant par le contrôle des dépenses, l’automatisation des tâches administratives et l’intégration des paiements, Pliant vous aide à renforcer vos marges et à faire prospérer votre activité — même en période de forte pression.● Un cashback attractif pour les dépenses importantes, et des économies grâce à des taux de change compétitifs● L’automatisation des processus manuels via nos applications et API● Des intégrations fluides avec les outils du secteur comme Viaxoft, IGAT9, MB3M, Sabre, Conferma et Voxel● Des lignes de crédit flexibles, une option de préfinancement et une capacité de paiement évolutive adaptée aux pics saisonniers● Des résultats concrets auprès de plus de 100 agences de voyages en France, dont Globeo Travel, Amplitudes, Prêt à Partir, CDS Groupe et Voyagexpert