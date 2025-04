Forum des pionniers : transformer le paiement en levier stratégique pour l’intermédiation touristique

À l’heure où les relations entre producteurs, distributeurs et voyageurs se réinventent, Adyen propose une vision du paiement comme ciment de l’écosystème touristique. Une solution technologique intelligente, qui fluidifie les relations commerciales, renforce la transparence et soutient l’engagement sociétal de l’industrie.



Grâce à sa solution clé en main, Adyen Giving, Adyen permet aux entreprises d’intégrer, en toute simplicité, un module de dons directement dans le parcours de paiement, que ce soit en ligne ou en agence. En favorisant des initiatives locales et environnementales, les professionnels du secteur peuvent ainsi soutenir des causes alignées avec leurs valeurs et celles de leurs clients et jouer un rôle actif dans le développement durable des destinations qu’ils promeuvent. Une approche innovante pour allier engagement et expérience client, tout en renforçant l’image de marque des acteurs du voyage.



L’intermédiaire de demain devra être à la fois digital, relationnel, serviciel et… intégré. En choisissant une solution comme Adyen, il gagne en efficacité opérationnelle, en performance sur ses ventes, et en qualité d’expérience. Il devient un acteur stratégique, capable d’orchestrer un parcours complet, du premier clic jusqu’au dernier euro.