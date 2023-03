France-Etats-Unis : le ver dans le fruit avec le come back des low cost ?

Depuis le milieu de l’année 2022 on avait assisté à une forte hausse des prix qui ramenait l’économie du transport aérien dans ses fondamentaux : un produit somme toute cher car très coûteux à opérer, de manière tout à fait sécurisée, au prix d’une baisse modeste du nombre de passagers.



Finalement tous cela allait dans le bon sens y compris vis-à-vis de la contrainte écologique. La course au volume semblait s’être arrêtée. Alors la question se retrouve posée : va-t-elle recommencer ?



D’ailleurs la situation au départ de Londres est similaire, sauf que les volumes d’offres sont beaucoup plus importants : rien qu’entre Londres et New-York, on ne compte pas moins de 8 transporteurs qui offrent 35 allers-retours journaliers, le tout avec des appareils de grande capacité.



Grosso-modo, le trafic transatlantique au départ de Londres est 2 fois et demi supérieur à celui de Paris. Et on assiste au même phénomène : le retour des low costs.



Bien entendu l’offre des nouveaux transporteurs n’a rien de comparable avec les compagnies traditionnelles. Mais l’arrivée de Norse Atlantic et de Jet Blue n’a-t-elle pas de quoi inquiéter ?