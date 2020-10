France : Lufthansa propose 213 fréquences hebdomadaires pour l'hiver 2020/2021

L'objectif est de proposer à nouveau le plus grand nombre de destinations possibles pour le programme Hiver 2020/2021. Lufthansa propose des correspondances vers les réseaux en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient ou vers les destinations plus

lointaines, avec entre autres : Chicago, Denver, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Washington, Montréal, Toronto, Buenos Aires, etc.



Avec une correspondance à l'aéroport de Francfort, six nouvelles destinations seront disponibles à l'été 2021.



Lufthansa desservira pour la première fois Punta Cana en République Dominicaine et à Mombasa au Kenya, avec des vols vers l'île de rêve de Zanzibar (Tanzanie).



De juin à septembre 2021, Lufthansa proposera également pour la première fois des vols sans escale de Francfort à Anchorage en Alaska (États-Unis).