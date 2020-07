France : Ponant reprend la mer avec 5 itinéraires inédits

Ces croisières sont proposées à partir de 2800€ par personne et sont programmées du samedi au samedi pour permettre notamment aux passagers qui le souhaitent d'enchaîner plusieurs itinéraires.



Autre option : la possibilité d'effectuer un post ou un pré-séjour dans un établissement Relais & Châteaux, partenaire de la compagnie.



Chaque itinéraire accueillera des personnalités et conférenciers de renom (François de Closets, Patrick Poivre d'Arvor, Michel Cymes...). Pour les mélomanes, plusieurs dates seront dédiées à une programmation musicale classique orchestrée par Alain Duault, ancien animateur de Radio classique.



Dès la semaine prochaine une vaste campagne de communication sera lancée sur le petit écran ( France TV et BFMTV) ainsi que sur les réseaux sociaux.



Si les délais sont courts, la compagnie espère séduire de nouveaux adeptes de la croisière : " une grande partie des clients qui ont déjà réservé sont des personnes originaires de la région. Ces croisières nous permettent de recruter de nouveaux croisiéristes, des familles notamment. Ces croisières sont une alternative intéressante à la location de villas " précise le directeur général adjoint.



C'est aussi pour les agences un produit à vendre pour cette été et l'arrière-saison. Il reste encore des disponibilités.



" La moitié des clients qui ont réservé la France sont des clients qui ont utilisé le report suite à l'annulation de leurs croisières ces derniers mois. " ajoute Hervé Bellaïche.



Plus largement, 1/3 des croisières annulées en raison du covid-19 ont d'ores et déjà été reportés selon la compagnie.