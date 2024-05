France : Quelles sont les villes championnes du tourisme d’affaires ?

"Il y a deux semaines, France Congrès et Evénements a remis à l'Office de Tourisme le Prix Jacqueline Pietri qui récompense le congrès et la ville de l’année dans la catégorie audience internationale, pour l’organisation au Palais du Pharo en 2023 du « 15th annual meeting of the Society for Neurobiology of Language ».



Aujourd'hui, la publication du classement ICCA vient confirmer notre capacité collective à accueillir des événements de renommée internationale.



Avec l'ensemble des professionnels du secteur, nous continuons à hisser nos standards d'excellence et à promouvoir le dynamisme et la diversité de notre territoire."

Laurent Lhardit, Président de l' Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille , se réjouit :