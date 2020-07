France : après la grogne des hôteliers, Booking réagit en dévoilant une nouvelle mesure

Il y a une semaine, nous vous racontions l'escalade de la grogne nationale contre Booking.com, avec en point d'orgue la hausse subite des prix des chambres d'hôtel dans le sud, pour contester les pratiques de la plateforme.Patrice Mounier le président de l’UMIH 84 d'expliquer la raison de cette action, dans les colonnes du Dauphiné Libéré : "i[pendant le confinement il y a eu des actions de Booking obligeant les hôteliers à rembourser des clients qui avaient des réservations non annulables[...]En plus de cela, l’UMIH a demandé à Booking une baisse des commissions de 5 % le 7 mai, et nous n’avons aucune réponse]i."Une action et un mécontentement généralisé qui ont été entendus, comme le montre le dernier communiqué de presse envoyé par le géant du voyage.En effet, Booking a décidé de contre-attaquer et de soutenir ses partenaires hôteliers, dans une crise qui les a grandement fragilisés.La première partie n'est autre qu'un plan de relance des réservations, en encourageant les voyageurs français à réserver un nouveau séjour dans l'établissement dans lequel ils avaient réservé avant que le covid annihile toutes les perspectives de voyages.Pour booster les réservations, les clients qui réservent à nouveau dans l’établissement choisi à l’origine,