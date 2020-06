France : la grogne monte contre Booking et TripAdvisor, mais pourquoi le torchon brûle-t-il ?

En effet, la première plateforme de voyage au monde avait indiqué que les " voyages touristiques sont actuellement restreints " vers la France en raison de l’épidémie de coronavirus.



Un message d'information à destination des voyageurs qui a fait bondir l'office de tourisme de Thonon-les-Bains.



" Ils achètent des millions de mots-clés dans le tourisme chaque jour, et donc ils ont beaucoup plus de poids que nous ne pouvons en avoir sur nos visiteurs.



Alors que nous avons tous, Office du Tourisme, Savoie Mont-Blanc, Région Aura, injecté énormément d'argent dans des campagnes de communication pour faire revenir les touristes français et étrangers, un message comme ça, c'est vraiment une perte de temps et de tout, " déplore Julie Legros, directrice de l'Office du Tourisme de Thonon-les-Bains.



Si dans un premier temps TripAdvisor avait demandé un peu de patience, la plateforme a directement supprimé son message, ce jeudi 25 juin 2020.



Mieux elle dirige même l'internaute vers les autorités locales, plus à même de répondre sur les questions de sécurité sanitaire.



A force d'avoir pris de la place et des parts de marché, ces acteurs sont devenus omniprésents et omnipotents, oubliant même la réalité du terrain et le pouvoir néfaste qu'ils peuvent avoir sur une économie locale.



Alors en 2020, la relation distribution et production sera-t-elle plus apaisée ? Pourrait-on nous diriger vers un modèle plus vertueux et humanisé ?