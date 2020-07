France : on n'est pas près de voir des Asiatiques avant longtemps...

Pour les Japonais, dont on connaît la hantise des conditions sanitaires dégradées ou instables, le nombre de victimes enregistré en France est un repoussoir absolu, mais pas que...



Pour les Japonais qui ont un peu de mémoire, et ils sont nombreux à en avoir, la France c’est aussi le chaos quasi permanent.



Les images des attentats de ces dernières années à Paris et à Nice, celles des grèves longue durée comme celle de la SNCF en 2019, le feuilleton des « Gilets jaunes » et ces images frappantes des commerces barricadés sur les Champs Elysées et autres avenues parisiennes, sans oublier celles des saccages et multiples pillages.



On dit souvent que les touristes ont la mémoire courte, pas sûr que ce soit le cas des Japonais.



Pour les Sud-coréens, mêmes arguments, auxquels on peut en ajouter deux autres : partir pour un pays dans lequel l’infection a provoqué plus de 30 000 morts est, à ce jour, inimaginable.



Citée en exemple à travers le monde, la gestion de l’épidémie par les autorités sud-coréennes fera école. Comment expliquer aux éventuels futurs voyageurs qu’en France, on ne respecte pas les consignes du gouvernement, on ne porte pas le masque et on s’embrasse allègrement !



De surcroît, même si certains aventuriers étaient prêts, malgré tout, à visiter l’hexagone, les conditions imposées lors du retour en Corée sont de nature à décourager les plus téméraires : contrôle médical strict dès la descente d’avion à l’aéroport puis auto-confinement de 14 jours, encore plus strict, car vérifié par une application digitale obligatoire avec lourdes sanctions en cas de non respect.



Avec le retour à la hausse de la courbe des nouvelles contaminations, l’assouplissement des contraintes n’est pas pour demain, même si la population coréenne n’a, pour l’instant, jamais été confinée dans son ensemble.