France: quelles sont les 56 start-up "innovantes" sélectionnées par la Fevad ?

Crise ou pas, le monde et l'économie avance.



Lancé en plein coeur du 1er confinement, le 27 avril 2020, le "Challenge Start Me Up" a dévoilé son classement final.



Organisé par la FEVAD et KPMG, l'évènement souhaite présenter une liste de start-up proposant des solutions e-commerce particulièrement innovantes à destination des sites marchands.



Composé de personnalité du e-commerce, dont Nathalie Balla la coprésidente de La Redoute ouencore Julien Nicolas le DG adjoint de Oui.sncf, le jury s'est rassemblé pour élire les pépites de demain.



Ainsi 56 start-up ont été sélectionnées pour figurer dans l'annuaire "Start Me Up", afin de permettre aux e-commerçants de s'y retrouver dans la profusion de solutions.