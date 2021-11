François Piot (Prêt-à-Partir) : "L'objectif en 2022 sera de retrouver l'équilibre"

TourMaG.com - Justement depuis le 19 mai les clients sont donc revenus ?



François Piot : Oui bien sûr et nous avons même 40% de nouveaux clients. Ce sont des déçus d'Internet mais aussi des clients d'autres réseaux qui n'ont pas pris soin de leurs collaborateurs et qui ont délaissé la clientèle...



Les agences qui tirent leur épingle du jeu sont celles qui prennent soin de leurs clients... et de leurs collaborateurs.



TourMaG.com - Cet événement vous a permis de sonder le moral des troupes. Les équipes ont passé des moments difficiles à faire et défaire les dossiers et à gérer le mécontentement de certains clients...



François Piot : Le moral est excellent. Il faut dire que le management a toujours été présent. L'entreprise n'a jamais cessé de vivre. J'ai envoyé (vendredi 19 novembre) mon 611ème message.



Cet exercice d'écrire tous les jours aux équipes est une sorte de thérapie. Le moral n'a jamais été aussi bon que depuis deux ans, et désormais il faut surfer sur cette énergie, même si depuis quelques jours nous constatons un tassement des prises de commandes. Novembre n'est pas un très bon mois, non plus.



Dès que l'Autriche a reconfiné cela a eu un impact sur le moral des voyageurs. La reprise reste très fragile.