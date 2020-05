Futuromania ou futur business ?

Dans le flou donc dans la nécessité de se reconstruire : les réputations et les images touristiques nationales sérieusement chahutées par l’actualité cherchent à se réinventer, proposant leurs qualités sanitaires, leur bienveillance, leurs grands espaces, leur respect de la nature, leur soleil, leurs capacités à offrir des alternatives à un tourisme de masse qui devient un « tourisme masqué » !



Ainsi, la France qui se positionne depuis des décennies sur son patrimoine culturel, son art de vivre, sa gastronomie, sa diversité, son tourisme et son shopping de luxe… va devoir réparer son image après toutes les avanies qu’elle a connues récemment : grèves, manifestations, etc.



Et ce n’est pas sa gestion de l’épidémie actuelle qui va arranger les choses.



Les destinations concurrentes dans leurs médias, n’ont pas raté une occasion de déplorer les fausses manœuvres du pouvoir français, son impréparation, ses ratés et nos ridicules pénuries de masques et de tests ! Idem pour le Royaume-Uni, les USA, le Brésil… que la désinvolture de leurs dirigeants a largement contribué à affaiblir sur le plan international.



En revanche, l’Allemagne a conforté son image de sérieux et rassuré à la fois sa population et ses éventuels visiteurs sur ses capacités à gérer une crise sanitaire.



Taïwan, le Vietnam, le Japon sont aussi dans ce cas tandis que, plus près de nous, la Grèce et son très faible taux de mortalité liée au Covid (moins de 150 morts) force l’admiration et peut restaurer la confiance des touristes en rouvrant ses hôtels et frontières.