Futuroscopie - Avare, économe, flambeur... les relations du touriste à l’argent 🔑

Cette dernière catégorie est compensée par une population que l’on retrouve non seulement parmi des catégories aisées mais aussi parmi des populations plus modestes.



Les dépensiers, gaspilleurs invétérés, bref, les flambeurs n’ont pas besoin d’être « nantis » pour vivre au-dessus de leurs moyens, s’endetter, creuser leurs découverts bancaires via des cartes de crédit.



Ils peuvent bel et bien appartenir à̀ une classe moyenne aux revenus très moyens. Mais, conditionnés par une histoire familiale non dénouée, ils ne peuvent s’empêcher de faire des dépenses inconsidérées. Non seulement dans leur quotidien mais surtout durant le temps des vacances.



Pour ces dépensiers invétérés, le temps de vacances, et le temps de loisirs d’une façon générale, favorisent bel et bien leurs penchants. Vacances et dépenses sont synonymes.



Délivrés de leur cadre professionnel, le sentiment de liberté qu’ils éprouvent se traduit par des pratiques transgressives dans tous les domaines, y compris celui de l’argent.



Et ces comportements extravagants se vérifient dès le départ, dès l’aéroport et les boutiques en duty-free qu’ils fréquentent assidument, achetant à tort et à travers. Une attitude encouragée par la possession d’une carte de crédit.



En fait, dépenser est un plaisir tout comme les vacances sont un plaisir auquel ils se soumettent volontiers, quitte à payer le prix fort en rentrant et à devoir se serrer la ceinture.



* Les acheteurs compulsifs agissent légèrement différemment. Plus pathologiques, leurs comportements vis-à-vis de l’argent est à ranger dans le chapitre de l’addiction, voire de la drogue. Ils achètent de l’inutile de préférence, non pas pour le plaisir mais pour compenser un manque. Ils laissent d’autant plus aller leur compulsivité qu’ils achètent sur écran, dans des espaces virtuels. Ainsi, certains peuvent acheter plusieurs séjours et billets d’avion, sans pouvoir ni les échanger, ni se les faire rembourser !