gens venus d’ailleurs

Toujours selon l’étude annuelle récente du géant américain basée sur 87 000 hôtes ayant mis leur bien en location entre juin et décembre 2021,Mieux, pour 40% ces revenus seraient devenus un moyen de joindre les deux bouts. Pour 40% enfin, il s’agirait tout simplement de gagner de l’argent supplémentaireSi l’on regarde les réponses plus en détails, on apprend aussi que près de la moitié des hôtes ont loué leurs bien pour pouvoir se maintenir chez eux et régler toutes les charges inhérentes à la propriété de leurs logements.Au delà de ces pratiques d’urgence, 53% des interviewés ont aussi précisé qu’ils utilisaient l’argent gagné pour améliorer leur habitat :Des résultats confirmant si besoin en était, que l’économie circulaire touristique comme celle développée dans d’autres secteurs reste une question de gros sous.Mais, en a-t-il toujours été ainsi ? Pas vraiment. En effet, il y a une bonne dizaine d’années, une étude (à laquelle j’ai participé) pour le compte de la DGcis, indiquait un moindre intérêt pour l’aspect financier de la location.C’était l’époque où beaucoup évoquaient une façon de financer leurs vacances ou de traverser une période de chômage ou une rupture tandis que certains évoquaient le moyen de rencontrer des «».On le voit, les attitudes des hôtes et leurs usages ont évolué au gré de la conjoncture. Mais, elles ont aussi changé à l’aune des progrès de cette formidable machine qu’est la plateforme américaine. Laquelle s’emploie à faire progresser les revenus locatifs de ses hôtes et les siens en améliorant les services du site.D’ores et déjà, elle contribue notamment à augmenter les durées de séjours qui sont passées de 5 jours en moyenne à plus d’une semaine. Et cela, grâce à l’amplification du télétravail. Mieux, 20% des séjours enregistrés entre juin et septembre 2021 étaient des séjours de plus d’un mois.De plus, estimant que les locataires ont envie de découvrir de nouvelles destinations un peu partout dans le monde, la plateforme ne cesse de faire entrer des nouveautés. Depuis mars 2020,On apprend aussi que les visiteurs ont prévu de séjourner dans 72 000 nouvelles destinations cet été.Quant à la mise en valeur et en vedette du patrimoine historique, elle est devenue le cheval de bataille de l’enseigne…Baromètre de l’Obervatoire Cetelem : Economie circulaire : place au consommateur vendeur. https://observatoirecetelem.com/