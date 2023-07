Futuroscopie : Connaître vos clients, focus sur les phobiques du départ... et du retour 🔑

Les vacances et les voyages font-ils du bien ? A la veille des grands départs, la question mérite d’être d’autant plus d’être posée que nous vivons dans un monde tenant pour acquis le postulat selon lequel dès que l’on met un pied devant l’autre, on se sent forcément mieux dans sa tête et dans son corps. Sauf que, la réalité peut être tout autre. Derrière l’utopie touristique contemporaine se cachent un fourmillement de maux qui sont loin de constituer de simples petits bobos. Oui, certains souffrent beaucoup en voyage et en vacances. D’autres beaucoup moins, mais tout de même… De plus, certains souffrent avant et après le voyage.

En cette période estivale, nous vous proposons une galerie de portraits de touristes, hommes et femmes, jeunes et vieux dont les maux, les tocs, les manies méritent d’être connus et pris en compte. Les portraits sont classés en 8 chapitres que vous pourrez lire pendant fin juillet et au mois d'août.

