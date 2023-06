Nous traitons trois marchés prioritaires,

et nous voulons aller chercher cette clientèle parmi toutes les générations. Pour les jeunes, souligne donc Luigi Stefanelli, nous soignons la qualité de notre design, la proposition d’animations et d’activités de loisirs de jour et de nuit, la salle de sports et toutes les activités pour les enfants. Pour les seniors, nous offrons au contraire toutes sortes d’espaces de détente où l’on peut jouer aux cartes ou tout simplement se reposer au calme

nous avons mis en place une politique commerciale segmentée en trois formules (de la cabine simple au séjour avec excursions), permettant à chacun d’acheter la formule la plus adaptée à son budget.



Nous sommes en effet très attachés à la démocratisation de notre offre mais aussi à sa personnalisation

Mais, poursuit le directeur, nous faisons aussi tout pour que chacun vive la même expérience, c’est-à-dire celle de la croisière donc de la mer et du voyage

Plus rien de tel aujourd’hui sur ces nouveaux géants que l’on pourrait parfois confondre avec un immeuble, tant leur architecture et leurs dimensions s’en inspirent.Plus rien de tel non plus en matière de clientèle qui, aujourd’hui, n’a rien à voir avec celle d’hier donc avec celle que l’on pourrait s’attendre à côtoyer. Et ce fut une première surprise. Et une bonne surprise !Le Costa Toscana sur lequel je m’embarquais à Marseille, transportait en effet autant de jeunes passagers des générations Y et X que de boomers. En famille ou en couples, parfois en groupes d’amis, ces jeunes de nationalité française, italienne, espagnole étaient même plus nombreux que les seniors durant cette semaine de vacances du mois de mai. Mais, pour le directeur du navire et le directeur général de la compagnie, aucun étonnement.Ainsi, Luigi Stefanelli , directeur général pour la France, Espagne, Italie, confirme sa volonté de gagner de nouvelles parts de marché en ciblant le plus grand nombre.explique-t-il,».Outre la mixité générationnelle, autre surprise et non des moindres : la mixité sociale. Certes, entre des tarifs à 400 euros la semaine en promotion et cabine intérieure et des tarifs à plus de 2000 euros, la clientèle ne peut être exactement la même. Elle se ventile donc sur toutes les classes sociales. Ce qui constitue une sorte d’exploit dû non seulement aux prix mais également aux capacités d’individuation du produit croisière.En effet, souligne encore Luigi Stefanelli : «», poursuit-il en mentionnant la diversité de la restauration par exemple qui va de la pizzeria au restaurant gastronomique (l’Archipelago) dont le menu est signé par trois grands chefs étoilés : Hélène Darroze, Bruno Barbieri et Ángel León, et dont la carte des vins est fournie par l’un des plus prestigieux vignobles italiens : le Ferrari.».