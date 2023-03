Costa Croisières : "Nous constatons une tendance très positive des réservations, supérieure à 2019" 🔑

*Costa Toscana, Costa Smeralda, Costa Diadema, Costa Fascinosa, Costa Favolosa, Costa Pacifica, Costa Deliziosa, Costa Fortuna, Costa Firenze (en Europe du Nord cette saison printemps/été, puis il sortira de la flotte), Costa Serena (Marché Asie).

Nous regardons l'été 2023 avec un grand optimisme. Les réservations sur le marché français ne cessent de progresser depuis l'automne, ce qui signifie que l'écart par rapport à 2019 s'est réduit progressivement ces six derniers mois.Et, sur les deux derniers mois, nous constatons une tendance très positive des réservations, supérieure à 2019 !La reprise s'annonce donc constante et nous sommes très optimistes pour l'été, avec l'ajout d'un nouveau navire, le Costa Fortuna, qui effectuera des itinéraires de 14 jours en Méditerranée.Au printemps, le navire embarquera les croisiéristes français depuis Marseille vers les Canaries. Durant l'été, il mettra le cap vers les îles grecques toujours depuis Marseille, et cet automne, il naviguera plutôt en Grèce et en Turquie.Ces croisières devraient particulièrement intéresser les clients français qui, contrairement aux Espagnols ou aux Italiens, apprécient les séjours plus longs que le classique itinéraire de 7 jours.Quant au nombre de navires dans notre flotte, malgré qu'ils soient moins nombreux qu'avant la pandémie, nous disposons toujours de la même capacité d'accueil. Elle est même légèrement plus importante, parce que nos derniers bateaux sont plus gros.Notre « colonne vertébrale » reste la Méditerranée. Mais bien sûr, nous adaptons notre schéma en fonction de la saisonnalité.Par exemple, durant l'hiver 2023-2024, nous proposerons des itinéraires dans les Caraïbes, aux Émirats, en plus de la Méditerranée et de notre Tour du Monde.Par ailleurs, pour l'été 2024, nous positionnerons 3 navires en Méditerranée occidentale, 2 dans les îles grecques et 3 en Europe du Nord.L'Asie était un marché très important pour nous avant la pandémie. Costa était même le leader dans cette zone, pour diverses raisons.Aujourd'hui, l'industrie de la croisière en Asie est encore très fermée, mais nous avons réussi à nouer des partenariats à Taiwan et en Corée du Sud, pour que le Costa Serena puisse offrir des croisières à ces clientèles-là en 2023.Quant à la Chine, il n'est pas encore possible d'y naviguer, mais nous surveillons la situation de près, nous gardons un œil sur le marché.Cependant, nous constatons le retour des clientèles chinoises à bord de nos navires en Europe, même si nous ne sommes pas encore sur des niveaux similaires à 2019.Costa Croisières est l'une des marques du Groupe Carnival, qui couvre tous les segments du marché de la croisière, du mass market au segment de l'ultra-luxe.Ce portefeuille de marques nous permet de proposer des offres complémentaires, mais qui sont déclinées sur chaque marché source et chaque segment. Carnival ne dispose pas d'une stratégie de « cross-branding », chaque marque est indépendante.Le rôle de Costa Croisières au sein du Groupe est majeur, de par le poids que nous représentons sur le marché européen. Et si l'Europe est le territoire privilégié de Costa, la France y joue un rôle-clé. Elle est notre 2e marché après l'Italie.Nous sommes toujours à la recherche de candidats pour renforcer notre équipe de marketing commercial.Non, pas de commande en cours, notamment parce que nous avons déjà réceptionné 4 nouveaux navires en l'espace de 3 ans.En revanche, nous concentrons nos investissements sur la flotte existante afin d'améliorer à la fois l'aspect durabilité, mais aussi l'expérience client et le produit lui-même, à travers la gastronomie, les excursions et les divertissements à bord.Ainsi, toutes nos nouveautés ne sont pas seulement appliquées sur nos derniers navires, mais ajoutées sur l'ensemble de notre flotte.Nous restons très vigilants sur tous ces sujets et nous sommes prêts à coopérer avec toutes les parties prenantes afin de nous assurer que tout le monde y trouve son compte.Nous sommes ouverts à la discussion avec les autorités locales, dès lors que le débat s'appuie sur des faits, des chiffres et des statistiques. Regardez, en France, nous avons signé à l'automne dernier, la "Charte croisière durable" avec le Gouvernement français, lors du Blue Maritime Summit.Dans ce contexte, il est important de souligner que l'ensemble de l'industrie de la croisière se trouve au beau milieu d'une transition énergétique, et que, parmi les efforts réalisés actuellement par le secteur de la croisière en termes d'investissement - en construisant de nouveaux navires avec le moins d'émissions possible et en améliorant la flotte existante - Costa joue un rôle primordial.Nous avons élaboré une stratégie de développement durable très claire, visible et concrète. Nous ne prenons pas la durabilité à la légère.Par exemple, nous avons été les premiers du secteur à introduire dans notre business model les objectifs de l'agenda 2030 fixés par les Nations Unies. Cela signifie que pour chaque action entreprise, nous prenons ces objectifs en considération.Nous avons aussi été le premier Groupe de croisière au monde à introduire le gaz naturel liquéfié (GNL) à bord de nos navires, qui est actuellement le carburant le plus propre accessible pour ce type de navires. Cela ne signifie pas pour autant que nous avons trouvé la panacée : nous voulons continuer à ouvrir la voie. Par exemple, 30% de notre flotte est déjà équipée pour être connectée électriquement à quai.Au niveau du Groupe Carnival, nous disposons d'une unité de « décarbonisation », c'est-à-dire une équipe totalement dédiée à la R&D, afin de parvenir à notre objectif de zéro émission.